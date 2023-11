Le Mois du Documentaire Projection : Les Oubliés de la Belle Etoile de Clémence Divago Foyer Rural Bugeat, 16 novembre 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Dans le cadre du mois du film documentaire, la médiathèque propose la projection du film Les Oubliés de la Belle Etoile en présence de la réalisatrice Clémence Davigo : Réunis le temps d’un été, Dédé, Michel, Daniel et André dressent un portrait en creux d’une époque, pas si lointaine, où l’enfant devait être plié et redressé. Grâce à leur amitié et leur soutien mutuel, ils décident de briser le silence sur ce qu’ils ont subi lorsqu’ils étaient pensionnaires du centre de redressement catholique La Belle Etoile.

Durée 106 mn, gratuit..

2023-11-16 fin : 2023-11-16 22:30:00. .

Foyer Rural

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of Documentary Film Month, the media library is screening Les Oubliés de la Belle Etoile in the presence of director Clémence Davigo: Gathered together for a summer, Dédé, Michel, Daniel and André paint a portrait of a time, not so long ago, when children had to be bent and straightened. Thanks to their friendship and mutual support, they decide to break the silence about what happened to them when they were boarders at the Catholic reformatory La Belle Etoile.

Running time 106 mins.

En el marco del Mes del Cine Documental, la mediateca proyecta Les Oubliés de la Belle Etoile en presencia de la directora Clémence Davigo. Reunidos durante un verano, Dédé, Michel, Daniel y André trazan un vívido retrato de una época, no tan lejana, en la que había que doblar y enderezar a los niños. Gracias a su amistad y apoyo mutuo, deciden romper el silencio sobre lo que les ocurrió cuando eran internos en el reformatorio católico La Belle Etoile.

Duración 106 minutos, gratis.

Im Rahmen des Monats des Dokumentarfilms zeigt die Mediathek den Film Les Oubliés de la Belle Etoile in Anwesenheit der Regisseurin Clémence Davigo: Dédé, Michel, Daniel und André, die sich einen Sommer lang zusammengefunden haben, zeichnen ein hintergründiges Porträt einer nicht allzu fernen Epoche, in der ein Kind gebogen und begradigt werden musste. Dank ihrer Freundschaft und gegenseitigen Unterstützung beschließen sie, das Schweigen über das zu brechen, was sie als Insassen des katholischen Erziehungsheims La Belle Etoile erlitten haben.

Dauer 106 Min., kostenlos.

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de Tourisme Terres de Corrèze