Festival de Bugeat Atelier musical méthode active et ludique Foyer rural Bugeat, 31 juillet 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Dans le cadre du Festival de Bugeat qui se déroule du 23 juillet au 05 août 2023, l’association les Amis du Pays de Bugeat propose un atelier musical animé par Camille HOUDARD, au Foyer Rural.

Basé sur une méthode active et ludique s’appuyant sur le chant, le corps et le mouvement, inspirée de la pédagogie Kodaly (hongroise) et la méthode O’Passo (brésilienne).

De 15h à 18h, ouvert à tous : adultes, ados et enfants à partir de 10 ans

Tarifs : enfant et ado 5€, adulte 10€, famille1 enfant invité par adulte payant.

2023-07-31 fin : 2023-07-31 18:00:00. .

Foyer rural place du champ de foire

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the Bugeat Festival, which runs from July 23 to August 05, 2023, the association Les Amis du Pays de Bugeat is offering a musical workshop led by Camille HOUDARD, at the Foyer Rural.

Based on an active, playful method using song, body and movement, inspired by the Kodaly (Hungarian) and O’Passo (Brazilian) pedagogies.

From 3pm to 6pm, open to all: adults, teens and children aged 10 and over

Prices: children and teens 5?, adults 10?, families1 guest child per paying adult

En el marco del Festival de Bugeat, que se celebra del 23 de julio al 5 de agosto de 2023, la asociación Les Amis du Pays de Bugeat propone un taller musical dirigido por Camille HOUDARD en el Foyer Rural.

Basado en un método activo y lúdico que utiliza el canto, el cuerpo y el movimiento, inspirado en el método húngaro Kodaly y el método brasileño O’Passo.

De 15:00 a 18:00 h, abierto a todos: adultos, adolescentes y niños a partir de 10 años

Precios: niños y adolescentes 5?, adultos 10?, familias 1 niño invitado por adulto de pago

Im Rahmen des Festivals von Bugeat, das vom 23. Juli bis zum 5. August 2023 stattfindet, bietet der Verein Les Amis du Pays de Bugeat im Foyer Rural einen Musikworkshop an, der von Camille HOUDARD geleitet wird.

Der Kurs basiert auf einer aktiven und spielerischen Methode, die sich auf Gesang, Körper und Bewegung stützt und sich an der Kodaly-Pädagogik (ungarisch) und der O’Passo-Methode (brasilianisch) orientiert.

Von 15 bis 18 Uhr, offen für alle: Erwachsene, Jugendliche und Kinder ab 10 Jahren

Preise: Kinder und Jugendliche 5?, Erwachsene 10?, Familien 1 Gastkind pro zahlendem Erwachsenen

