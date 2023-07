Festival de Bugeat salon du livre Foyer Rural Bugeat, 28 juillet 2023, Bugeat.

Bugeat,Corrèze

Dans le cadre du festival Sport et Culture ‘l’association les Amis du Pays de Bugeat » organise un salon du livre de 10h à 18h au Foyer Rural, avec la présence de nombreux écrivains et éditeurs toute la journée.

10h Atelier marque-page sur inscription

11h Remise des prix Georges-Emmanuel Clancier de la Nouvelle dont le thème était « Sport et Culture en Limousin ». Lecture d’extraits des nouvelles primées accompagnée par la flûtiste Pascale Forgerit.

14h Pour les « Petits Lecteurs » de l’écrivain au livre, échanges et rencontres sur inscription.

16h Goûter réalisé avec la complicité de Régine Rossi-Lagorce chroniqueuse et cuisinière..

2023-07-28 fin : 2023-07-28 18:00:00. .

Foyer Rural

Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



En el marco de la Fiesta del Deporte y la Cultura, « Les Amis du Pays de Bugeat » organizan una feria del libro de 10.00 a 18.00 h en el Foyer Rural, con la presencia de numerosos escritores y editores durante todo el día.

10 h Taller de marcapáginas (inscripción obligatoria)

11.00 h Entrega de los premios de relato Georges-Emmanuel Clancier sobre el tema « Deporte y cultura en Lemosín ». Lectura de extractos de los relatos ganadores, acompañados por la flautista Pascale Forgerit.

14.00 h Para los « pequeños lectores », del escritor al libro, debates y encuentros (inscripción obligatoria).

16.00 h Merienda con Régine Rossi-Lagorce, columnista y cocinera.

Im Rahmen des Festivals Sport et Culture ‘l’association les Amis du Pays de Bugeat » organisiert der Verein von 10 bis 18 Uhr im Foyer Rural eine Buchmesse, bei der den ganzen Tag über zahlreiche Schriftsteller und Verleger anwesend sind.

10 Uhr Lesezeichen-Workshop mit Anmeldung

11 Uhr Verleihung der Georges-Emmanuel-Clancier-Novellenpreise, deren Thema « Sport und Kultur im Limousin » lautete. Lesung von Auszügen aus den preisgekrönten Kurzgeschichten, begleitet von der Flötistin Pascale Forgerit.

14 Uhr Für die « Petits Lecteurs » vom Schriftsteller zum Buch, Austausch und Treffen nach Anmeldung.

16 Uhr Goûter, der in Zusammenarbeit mit Régine Rossi-Lagorce, einer Kolumnistin und Köchin, zubereitet wird.

