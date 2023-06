Exposition : « Femmes d’exception – Regards sur l’histoire » Foyer rural Bugeat Bugeat Catégories d’Évènement: Bugeat

Corrèze Exposition : « Femmes d’exception – Regards sur l’histoire » Foyer rural Bugeat, 16 septembre 2023, Bugeat. Exposition : « Femmes d’exception – Regards sur l’histoire » Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00 Foyer rural Gratuit. Entrée libre. Découvrez l’exposition de 14 portraits biographiques de femmes de la communauté de communes Vézère-Monédières-Millesources, qui se sont illustrées par leur engagement, ont marqué les esprits par leur dévouement ou ont bousculé leur époque par leur talent artistique et leur force de caractère. Foyer rural Place du champ de foire, 19170 Bugeat Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 95 50 34 http://www.bugeat.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100064863695232 L’exposition retrace la vie de femmes du territoire qui, par leur engagement, leur dévouement, leur talent artistique ou leur force de caractère ont marqué leur génération. Centre du bourg – parking. Accès PMR. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

Catégories d'Évènement: Bugeat, Corrèze

Lieu Foyer rural
Adresse Place du champ de foire, 19170 Bugeat
Ville Bugeat
Departement Corrèze

