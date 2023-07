Multirandonnée sur les chemins de la dame foyer rural Brassempouy, 23 juillet 2023, Brassempouy.

Brassempouy,Landes

7h00 randonnée à pieds, à VTT, à cheval et à calèche

12h 00 repas et marché des producteurs et artisans.

2023-07-23 fin : 2023-07-23 15:00:00. .

foyer rural

Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine



7:00 am hiking, mountain biking, horseback riding and horse-drawn carriage rides

12:00 pm lunch and farmers’ and craftsmen’s market

7.00 senderismo, bicicleta de montaña, paseos a caballo y en coche de caballos

12.00 comida y mercado de agricultores y artesanos

7.00 Uhr Wanderung zu Fuß, mit dem Mountainbike, zu Pferd und mit der Kutsche

12.00 Uhr Essen und Markt mit Erzeugern und Handwerkern

