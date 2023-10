Cet évènement est passé Fête de la musique Foyer rural – Bois-Grenier Bois-Grenier Catégories d’Évènement: Bois-Grenier

Nord Fête de la musique Foyer rural – Bois-Grenier Bois-Grenier, 21 juin 2019, Bois-Grenier. Fête de la musique Vendredi 21 juin 2019, 19h00 Foyer rural – Bois-Grenier Gratuit Fête de la musique aux couleurs d’Eldorado. Plateau de choix mêlant rythmes latinos, musique chaleureuse, rock’n’roll et rockabilly. Programmation : – 19h00 : ZOADA – 19h45 Initiation danse SALSA par PATA NEGRA – 20h30 : PATA NEGRA – 21h30 : CRAPPY COYOTTES – 22H30 : GAYA Et tout au long de la soirée, entre les groupes, interventions de la fanfare Mario Brass . Entrée gratuite. Possibilité de restauration sur place : buvette, friterie et food truck MESTIZO Foyer rural – Bois-Grenier Place des Trois Maires Bois-Grenier Bois-Grenier 59280 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-06-21T19:00:00+02:00 – 2019-06-22T00:00:00+02:00

2019-06-21T19:00:00+02:00 – 2019-06-22T00:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bois-Grenier, Nord Autres Lieu Foyer rural - Bois-Grenier Adresse Place des Trois Maires Bois-Grenier Ville Bois-Grenier Departement Nord Lieu Ville Foyer rural - Bois-Grenier Bois-Grenier latitude longitude 50.64983;2.873595

Foyer rural - Bois-Grenier Bois-Grenier Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-grenier/