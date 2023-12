Fêtes de Noël à Bénesse-Maremne Foyer Rural Bénesse-Maremne, 1 décembre 2023, Bénesse-Maremne.

Bénesse-Maremne,Landes

Visite du VRAI Père Noël à partir de 15h, suivie d’une soirée raclette à partir de 20h. N’oubliez pas de réserver votre repas pour une soirée mémorable..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Foyer Rural

Bénesse-Maremne 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine



Visit from the REAL Santa Claus from 3pm, followed by a raclette evening from 8pm. Don’t forget to book your meal for a memorable evening.

Visita del auténtico Papá Noel a partir de las 15.00 h, seguida de una velada de raclette a partir de las 20.00 h. No olvide reservar su comida para disfrutar de una velada inolvidable.

Besuch des ECHTEN Weihnachtsmannes ab 15 Uhr, gefolgt von einem Raclette-Abend ab 20 Uhr. Vergessen Sie nicht, Ihr Essen für einen unvergesslichen Abend zu reservieren.

