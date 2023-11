Pièce: La Dernière nuit du Monde Foyer Rural Augignac, 18 novembre 2023, Augignac.

Augignac,Dordogne

Texte : Laurent Gaudé

Mise en scène et conception scénographique : Marie Bazinet

Comédiens : Sacha Froment, Anaëlle Briant, Justine Ménage et Maxime Hélary

Spectacle gratuit.

À partir de 13 ans..

2023-11-18

Foyer Rural

Augignac 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Text: Laurent Gaudé

Stage direction and design: Marie Bazinet

Actors: Sacha Froment, Anaëlle Briant, Justine Ménage and Maxime Hélary Sacha Froment, Anaëlle Briant, Justine Ménage and Maxime Hélary

Free show.

Ages 13 and up.

Texto: Laurent Gaudé

Dirección y escenografía: Marie Bazinet

Actores : Sacha Froment, Anaëlle Briant, Justine Ménage y Maxime Hélary

Espectáculo gratuito.

A partir de 13 años.

Text: Laurent Gaudé

Regie und szenografische Gestaltung: Marie Bazinet

Schauspieler/innen: Sacha Froment, Anaëlle Briant, Justine Ménage und Maxime Hélary

Kostenlose Aufführung.

Ab 13 Jahren.

