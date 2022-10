Vide-greniers Foyer Rural Artagnan Catégories d’évènement: Artagnan

Hautes-Pyrénées

Vide-greniers Foyer Rural, 30 octobre 2022, Artagnan. Vide-greniers Dimanche 30 octobre, 09h00 Foyer Rural

Entrée libre

Vide greniers organisé par l’Amicale d’Artagnan Foyer Rural Artagnan Artagnan 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie Inscriptions par téléphone ou par mail

Les exposants peuvent s’installer à partir de 7h et libérer l’emplacement au plus tard à 19h.

La location de l’emplacement est de 2€/mètre

Café offert aux exposants

Une buvette et des grillades seront proposés par l’amicale

Snack et buvette sur place.

