Drome . évènement organisé par le foyer rural.4 parcours de randonnée: 5,10,15 ,20 km

repas à réserver avant le 25 septembre foyer.allan@wanadoo.fr +33 4 75 90 51 98 https://foyer-rural-allan.fr/index.php foyer rural chemin du village Allan

