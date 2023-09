GYM PREVENTION SANTE SENIORS Foyer rural – 1 place du général de Gaulle Dreux, 12 octobre 2023, Dreux.

GYM PREVENTION SANTE SENIORS Jeudi 12 octobre, 10h30 Foyer rural – 1 place du général de Gaulle

Ce cycle de 12 séances d’une heure hebdomadaire vous proposera des séances de gym mémoire, de marche, de renforcement musculaire, de mobilité…aussi bien en intérieur qu’en extérieur…l’animateur s’adaptera à la météo en fonction des semaines. Cela permettra de proposer une diversité d’activités mais avec toujours le but de vieillir en bonne santé, de maintenir son autonomie et sa qualité de vie et de rencontrer des personnes.

Ce cycle est à un tarif préférentiel de 15€ pour l’ensemble des séances. Olivier SAISON, Conseiller de développement EPGV28

Foyer rural – 1 place du général de Gaulle 28500 VERT EN DROUAIS Dreux 28100 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-12T10:30:00+02:00 – 2023-10-12T12:00:00+02:00

prévention santé