Rendez-vous Peintur’Elle – Noël Foyer – Route de Mont de Marsan Arengosse, 20 décembre 2023, Arengosse.

Arengosse Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 10:00:00

fin : 2023-12-20 12:00:00

Pendant les vacances de Noël, retrouvez Lisa, Martine et Vanessa pour une matinée créative enchantée !

Au programme : tissage, fresque géante et créations d’histoires.

Sur inscription.

Foyer – Route de Mont de Marsan

Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



