Rendez-vous Peintur’Elle Foyer – Route de Mont de Marsan Arengosse, 30 octobre 2023, Arengosse.

Arengosse,Landes

Pendant les vacances de la Toussaint, retrouvez 3 ateliers organisé par l’association Peintur’elle :

– Lundi 30 octobre de 10h à 12h, atelier tissage

– Mardi 31 octobre de 10h à 12h, atelier argile

-Journée Peintur’Elle de 10h à 12h et de 14h à 16h, activités autour de la créativité.

2023-10-30 fin : 2023-11-04 16:00:00. EUR.

Foyer – Route de Mont de Marsan

Arengosse 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



During the All Saints’ vacations, 3 workshops are organized by the Peintur’elle association:

– Monday, October 30, 10am to 12pm, weaving workshop

– Tuesday, October 31, 10am to 12pm, clay workshop

-Peintur’Elle Day, 10am to 12pm and 2pm to 4pm, creative activities

Durante las vacaciones de Todos los Santos, habrá 3 talleres organizados por la asociación Peintur’elle:

– Lunes 30 de octubre de 10.00 a 12.00 h, taller de tejido

– Martes 31 de octubre de 10.00 a 12.00 h, taller de arcilla

-Día Peintur’Elle de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 16.00 h, actividades creativas

Während der Allerheiligenferien finden Sie 3 Workshops, die von der Vereinigung Peintur’elle organisiert werden:

– Montag, 30. Oktober von 10 bis 12 Uhr, Weberei-Workshop

– Dienstag, 31. Oktober von 10:00 bis 12:00 Uhr, Ton-Workshop

-Peintur’Elle-Tag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr, Aktivitäten rund um die Kreativität

