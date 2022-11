Repas du Téléthon Foyer Roger Bénéjat St-Delphin basket Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Repas du Téléthon Foyer Roger Bénéjat St-Delphin basket, 3 décembre 2022, Bègles. Repas du Téléthon Samedi 3 décembre, 12h00 Foyer Roger Bénéjat St-Delphin basket

Sur réservation – Tarif 20 €

Villenave d’Ornon solidaire du AFM Téléthon handicap visuel;handicap moteur;handicap psychique;handicap auditif vi;mi;pi;hi Foyer Roger Bénéjat St-Delphin basket 453 route de Toulouse, villenave d’ornon Bègles 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Le foyer est situé derrière l’église Saint-Delphin, route de Toulouse. L’association LSR (Loisirs et solidarité des retraités) organise un repas au foyer du club St Delphin (derrière l’église Saint-Delphin).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T12:00:00+01:00

2022-12-03T14:30:00+01:00

