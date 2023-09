Atelier numérique pour les séniors Foyer – Restaurant Croizat Bègles, 2 octobre 2023, Bègles.

Atelier numérique pour les séniors Lundi 2 octobre, 14h30 Foyer – Restaurant Croizat Sur inscription

Dans le cadre de la semaine bleue du 2 au 6 octobre 2023, le Bureau information séniors organise une semaine autour de la participation citoyenne, du numérique et des activités physiques et de bien-être.

Lundi 2 octobre

De 14h à 16h : Atelier numérique pour découvrir et apprendre à se servir de l’application TBM à l’espace Croizat.

De 15h30 à 16h15 : Aquapapote à la Piscine Les Bains, un temps pour profiter de l’eau, se détendre, flotter et papoter.

Mardi 3 octobre

De 10h à 11h : Atelier découverte du Yoga à la salle Delteil.

De 14h30 à 16h : Présentation de l’instance participative, le Conseil des Sages à l’espace Croizat.

Mercredi 4 octobre

De 14h30 à 16h30 : Atelier numérique intergénérationnel avec le CMJ. Temps d’échange et de partage avec les élus du Conseil Municipal des Jeunes autour des outils numériques (trucs et astuces). Présentation de l’association Le Laba à l’espace Croizat.

Jeudi 5 octobre

De 10h à 11h : Atelier découverte du tai-chi-chuan à la salle Delteil.

De 11h à 11h30 : Présentation de la programmation culturelle de la CitéCirque proposée par la ville de Bègles.

De 11h à 11h45 : Atelier aquagym avec la Maison Sport Santé à la Piscine Les Bains.

Vendredi 6 octobre

De 10h à 11h : Découverte du Silver XIII (Rugby à 13 pour les séniors, activités ludiques autour du ballon ovale qui fait travailler les muscles en douceur) à la salle Delteil.

N’hésitez à vous inscrire auprès du Bureau Information Séniors au 05 56 49 69 32 ou par mail à info.seniors@begles.fr.

Foyer – Restaurant Croizat 9 rue du Maréchal Joffre, 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 69 32 »}, {« type »: « email », « value »: « info.seniors@mairie-begles.fr »}] [{« link »: « mailto:info.seniors@begles.fr »}]

2023-10-02T14:30:00+02:00 – 2023-10-02T16:00:00+02:00

