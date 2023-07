Cet évènement est passé Jeux de carte / Jeux de société Foyer restaurant Croizat Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Venez jouer avec nous les mardis après-midi à la belote, au rami ou à d’autres jeux de société. Renseignements au Bureau Information Séniors : 05 56 49 69 32 Foyer restaurant Croizat 9 rue du maréchal Joffre, 33130 BEGLES Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556496932 »}, {« type »: « email », « value »: « info.seniors@mairie-begles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-04T14:30:00+02:00 – 2023-07-04T16:30:00+02:00

