Bal mensuel de La Cascade Foyer René Cros, Bagneux (92)

Bal mensuel de La Cascade Foyer René Cros, Bagneux (92), 10 avril 2023, . Bal mensuel de La Cascade Lundi 10 avril, 20h30 Foyer René Cros, Bagneux (92) gratuit Danses traditionnelles de France et d’ailleurs source : événement Bal mensuel de La Cascade publié sur AgendaTrad Foyer René Cros, Bagneux (92) 5, Rue de Robinson Foyer René Cros, 92220 Bagneux, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/41589 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T20:30:00+02:00 – 2023-04-11T00:30:00+02:00

2023-04-10T20:30:00+02:00 – 2023-04-11T00:30:00+02:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Foyer René Cros, Bagneux (92) Adresse 5, Rue de Robinson Foyer René Cros, 92220 Bagneux, France Age max 110 Lieu Ville Foyer René Cros, Bagneux (92)

Foyer René Cros, Bagneux (92) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//