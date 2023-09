« FÉLINES AU FÉMININ » TITRE PROVISOIRE Foyer & Place Séguy Félines-Minervois, 2 mars 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

2 week-ends autour des femmes et du féminin avec les concerts de Soleynia, de Peldrùt, des projections de films, des débats, expo, conférences, lectures…..

2024-03-02 18:30:00 fin : 2024-03-03 . EUR.

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



2 weekends dedicated to women and the feminine, with concerts by Soleynia and Peldrùt, film screenings, debates, exhibitions, lectures and readings….

2 fines de semana dedicados a la mujer y lo femenino, con conciertos de Soleynia y Peldrùt, proyecciones de películas, debates, exposiciones, conferencias y lecturas….

2 Wochenenden rund um Frauen und das Weibliche mit Konzerten von Soleynia, Peldrùt, Filmvorführungen, Debatten, Expo, Konferenzen, Lesungen….

