2 SPECTACLES POUR FÊTER LA ST VALENTIN ! Foyer & Place Séguy Félines-Minervois, 24 février 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Une soirée avec David Malan de la Cie Hypermature !.

2024-02-24 20:30:00 fin : 2024-02-24 22:00:00. EUR.

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



An evening with David Malan from Cie Hypermature!

¡Una velada con David Malan de Cie Hypermature!

Ein Abend mit David Malan von der Cie Hypermature!

Mise à jour le 2023-09-21 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC