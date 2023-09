SPECTACLE : Ô JANIS Foyer & Place Séguy Félines-Minervois, 20 janvier 2024, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Récit-concert cosmique

A partir de 14 ans

Ode à Janis JOPLIN légende du rock.

2024-01-20 20:30:00 fin : 2024-01-20 22:00:00. EUR.

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Cosmic tale-concert

Ages 14 and up

Ode to rock legend Janis JOPLIN

Cuentacuentos y concierto cósmico

A partir de 14 años

Oda a la leyenda del rock Janis JOPLIN

Kosmische Erzählung und Konzert

Ab 14 Jahren

Ode an Janis JOPLIN Rocklegende

