SPECTACLE : BATEAU Foyer & Place Séguy Félines-Minervois, 13 décembre 2023, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Poésie gestuelle – Théâtre dʼobjet – Cirque sensible par la Cie les Hommes sensibles

Tout public à partir de 5 ans.

2023-12-13 17:00:00 fin : 2023-12-13 18:00:00. EUR.

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Gestural poetry – Object theater – Sensitive circus by Cie les Hommes sensibles

For all ages 5 and up

Poesía gestual – Teatro de objetos – Circo sensible por Cie les Hommes sensibles

A partir de 5 años

Gestische Poesie – Objekttheater – Sensibler Zirkus von der Cie les Hommes sensibles

Für alle ab 5 Jahren

