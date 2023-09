BALÉTI DE NADAL Foyer & Place Séguy Félines-Minervois, 9 décembre 2023, Félines-Minervois.

Félines-Minervois,Hérault

Une soirée d’hiver au goût de vin chaud, des musiciennes-iens, des chanteuses-eurs, venez vous dégourdir et danser sur la piste ! Vous pouvez même seulement venir écouter !.

2023-12-09 18:30:00 fin : 2023-12-09 22:00:00. EUR.

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



A winter evening with a taste of mulled wine, musicians and singers, come stretch out and dance on the dance floor! You can even just come and listen!

Una velada invernal con vino caliente, músicos y cantantes. Venga a estirar las piernas y a bailar toda la noche También puedes venir a escuchar

Ein Winterabend mit Glühweingeschmack, Musikerinnen und Musiker, Sängerinnen und Sänger, kommen Sie, um sich zu dehnen und auf der Tanzfläche zu tanzen! Sie können sogar nur zum Zuhören kommen!

