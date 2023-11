MARCHÉ DE NOËL Foyer & Place Séguy Félines-Minervois Catégories d’Évènement: Félines-Minervois

Hérault MARCHÉ DE NOËL Foyer & Place Séguy Félines-Minervois, 2 décembre 2023, Félines-Minervois. Félines-Minervois,Hérault Marché de Noël regroupant producteurs, artisans, artistes et associations de Félines-Mvs.

Foyer & Place Séguy

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie



Christmas market featuring Félines-Mvs producers, craftspeople, artists and associations Mercado navideño que reúne a productores, artesanos, artistas y asociaciones de Félines-Mvs Weihnachtsmarkt mit Produzenten, Handwerkern, Künstlern und Vereinen aus Félines-Mvs

