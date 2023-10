Marche Rose Foyer Parleboscq, 15 octobre 2023, Parleboscq.

Parleboscq,Landes

L’association Gym Persylvaine se mobilise pour le dépistage du cancer du sein en organisant une marche rose de 5 kms..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . .

Foyer

Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Gym Persylvaine association is mobilizing for breast cancer screening by organizing a 5km pink walk.

Gym Persylvaine organiza una marcha rosa de 5 km para concienciar sobre el cribado del cáncer de mama.

Der Verein Gym Persylvaine setzt sich für die Früherkennung von Brustkrebs ein und organisiert einen 5 km langen rosafarbenen Marsch.

Mise à jour le 2023-10-02 par OT Landes d’Armagnac