Bal folk « les feux de la sainte barbe » Orage sur la plaine Foyer omer Caron, Loos-en-Gohelle (62), 4 décembre 2022, . Bal folk « les feux de la sainte barbe » Orage sur la plaine Dimanche 4 décembre, 15h00 Foyer omer Caron, Loos-en-Gohelle (62)

gratuit

Dans le cadre des grandes festivités de la Ste barbe entre Liévin et Loos en gohelle qui débutent le vendredi soir jusqu'au dimanche, super bal folk avec orage. Gratuit. Pleins d'évènements supers à voir et entendre avant et après.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T15:00:00+01:00

2022-12-04T19:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Foyer omer Caron, Loos-en-Gohelle (62) Adresse Place de la République Foyer omer Caron, 62750 Loos-en-Gohelle, France Age maximum 110 lieuville Foyer omer Caron, Loos-en-Gohelle (62)

