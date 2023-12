LING’ORCHESTRA Foyer Oberlin LINGOLSHEIM, 10 décembre 2023, LINGOLSHEIM.

LING’ORCHESTRA Dimanche 10 décembre, 16h00 Foyer Oberlin

Ho! ho! ho! LING’ORCHESTRA vous convie à leur traditionnel Concert et Conte de Noël qui aura lieu le dimanche 10 décembre 2023 à 16h00 au foyer Oberlin de LINGOLSHEIM. Venez partager ce riche moment avec nous, rempli de joie, de bonne humeur, de rigolade et surtout de Magie de Noël. Que me dit-on à l’oreille ? …Quoi,?? Le Père Noël a disparu ?! Oh ! non…! Du vin, jus de pommes, chocolat chaud ainsi que des bougies de Noël faits maison seront mis en vente et vous pourrez déguster des bredeles fait par nos musiciens.

Foyer Oberlin 1 rue Jean Frédéric Oberlin , 67380 LINGOLSHEIM LINGOLSHEIM

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-10T16:00:00+01:00 – 2023-12-10T18:00:00+01:00

