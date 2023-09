Concert des Petits Baigneurs Foyer municipale Habas, 7 octobre 2023, Habas.

Habas,Landes

Concert des Petits Baigneurs au profit des agents municipaux de Pouillon au foyer municipal de Habas. Concert suivi d’une soirée conviviale en musique. Participation libre. Encas salés et sucrés et buvette..

2023-10-07 fin : 2023-10-07 . .

Foyer municipale

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



Concert by the Petits Baigneurs to benefit Pouillon municipal workers at the Habas foyer. Concert followed by a convivial musical evening. Free admission. Sweet and savory snacks and refreshments.

Concierto de los Petits Baigneurs a beneficio de los trabajadores municipales de Pouillon en el vestíbulo municipal de Habas. Concierto seguido de una agradable velada musical. Entrada gratuita. Aperitivos dulces y salados y refrescos.

Konzert der Petits Baigneurs zugunsten der Gemeindebediensteten von Pouillon im Gemeindehaus von Habas. Konzert mit anschließendem geselligen Abend mit Musik. Teilnahme an der Veranstaltung frei. Süße und salzige Snacks und Getränkestand.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays d’Orthe et Arrigans