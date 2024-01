Conférence Burlesque d’Intérêt Occitan « Carnaval Boulègue ! » par le Théâtre des origines Foyer Municipal Salle Jeanne Oulié Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Mèze Conférence Burlesque d’Intérêt Occitan « Carnaval Boulègue ! » par le Théâtre des origines Foyer Municipal Salle Jeanne Oulié Mèze, 27 février 2024, Mèze. Conférence Burlesque d’Intérêt Occitan « Carnaval Boulègue ! » par le Théâtre des origines Mardi 27 février, 14h30 Foyer Municipal Salle Jeanne Oulié Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T15:30:00+01:00

Fin : 2024-02-27T14:30:00+01:00 – 2024-02-27T15:30:00+01:00 Guidées par le professeur Bufarel, deux chercheuses hors du commun partent à la recherche du mystère Carnaval. Les étapes de ce voyage leur font découvrir la folie carnavalesque, son monde peuplé des sauvages et son lien avec l’invisible. Ensemble, avec les spectateurs, elles essayeront de faire gagner la Reine de carnaval sur le Carême… et ce qui devait arriver arriva ? Le printemps ! Foyer Municipal Salle Jeanne Oulié Place des Micocouliers, Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-MEZE.wb?REFID=3ocqAAAAAACFAA »}] Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mèze Autres Code postal 34140 Lieu Foyer Municipal Salle Jeanne Oulié Adresse Place des Micocouliers, Mèze Ville Mèze Departement Hérault Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Foyer Municipal Salle Jeanne Oulié Mèze Latitude 43.426869 Longitude 3.607125 latitude longitude 43.426869;3.607125

Foyer Municipal Salle Jeanne Oulié Mèze Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meze/