Cinéma : Testament (VOSTFR) Foyer Municipal Roquefort, 20 décembre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Dans une ère d’évolution identitaire, Jean-Michel, un célibataire de 70 ans, a perdu tous ses repères dans cette société et semble n’avoir plus grand chose à attendre de la vie. Mais voici que dans la maison de retraite où il réside, Suzanne, la directrice, est prise à partie par de jeunes.

2023-12-20 fin : 2023-12-20 . EUR.

Foyer Municipal Place Gambetta

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



In a period of identity change, Jean-Michel, a 70-year-old retiree, has lost all his references in this society and seems to have little to look forward to in life. But then, in the retirement home where he is staying, Suzanne, the director, is attacked by a group of young people

En un periodo de cambio de identidad, Jean-Michel, un jubilado de 70 años, ha perdido todas sus referencias en esta sociedad y parece que le queda poco por vivir. Pero entonces, en la residencia de ancianos donde se aloja, Suzanne, la directora, es tomada a mal por un grupo de jóvenes

Jean-Michel, ein 70-jähriger Junggeselle, hat in einer Zeit der Identitätsveränderung alle seine Erinnerungen an die Gesellschaft verloren und scheint vom Leben nicht mehr viel zu erwarten. Doch dann wird Suzanne, die Leiterin des Altenheims, in dem er lebt, von jungen Leuten angegriffen

Mise à jour le 2023-11-07 par OT Landes d’Armagnac