Roquefort Visite commentée de la ville Foyer Municipal Roquefort, 16 septembre 2023, Roquefort. Visite commentée de la ville 16 et 17 septembre Foyer Municipal Gratuit. Entrée libre. Au programme :

Le samedi à 16h : visite commentée de la ville à deux voix par François Hubert, maire de Roquefort et Vincent Malange président de l’association du Confluent. Rendez-vous au foyer municipal (cinéma). Le dimanche à 16h : visite commentée de la ville à deux voix par François Hubert, maire de Roquefort et Vincent Malange président de l’association du Confluent, incluant une visite de l’exposition patrimoniale de l’APAR. Rendez-vous au foyer municipal. Foyer Municipal 137 rue Gambetta, 40120 Roquefort Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 45 50 46 http://roquefort40.fr Parking proches. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

©Ville de Roquefort Détails Catégories d'Évènement: Landes, Roquefort Autres Lieu Foyer Municipal Adresse 137 rue Gambetta, 40120 Roquefort Ville Roquefort Departement Landes latitude longitude 44.03435;-0.322818

