Repas de fin d'année du Comité de Renung

Renung,Landes

Le Comité des fêtes Renung organise un repas de fin d’année ! le 09 Décembre 2023 à 19h00 au foyer municipal salle André Cazade avec un service à table à partir de 21h00 !

Au menu

Velouté potimarron châtaignes

Foie gras poêlé aux pommes

Côte à l’os, frites maison & salade

Bûche pâtissière

Café & vin compris

Tarif : 20€

Menu enfant (jusqu’à 12 ans)

Velouté potimarron châtaignes

Steak haché avec frites maison

Bûche pâtissière

Tarif : 12€

Réservation avant le 05/12/2023 au 0615578324 ou 0673867233

Places limitées.

Foyer Municipal Salle André Cazade

Renung 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Renung Comité des fêtes is organizing an end-of-year meal on December 09, 2023 at 7:00 pm at the Salle André Cazade, with table service from 9:00 pm!

On the menu

Cream of pumpkin soup with chestnuts

Pan-fried foie gras with apples

Rib-eye steak, home fries & salad

Pastry log

Coffee & wine included

Price: 20?

Children’s menu (up to 12 years)

Cream of pumpkin soup with chestnuts

Minced steak with home fries

Pastry log

Price: 12?

Reservations by 05/12/2023 at 0615578324 or 0673867233 ?

Limited seating

El Comité de Fiestas de Renung organiza una comida de fin de año el 9 de diciembre de 2023 a las 19:00 en el vestíbulo de la Sala André Cazade, con servicio de mesa a partir de las 21:00

El menú incluye

Crema de calabaza con castañas

Foie gras a la sartén con manzanas

Chuleta con hueso, patatas fritas y ensalada

Tronco de pastelería

Café y vino incluidos

Precio: 20?

Menú infantil (hasta 12 años)

Crema de calabaza con castañas

Filete picado con patatas fritas caseras

Tronco de pastel

Precio: 12?

Reserva antes del 05/12/2023 en 0615578324 o 0673867233 ?

Plazas limitadas

Das Festkomitee Renung organisiert ein Jahresabschlussessen! am 09. Dezember 2023 um 19.00 Uhr im Gemeindehaus Salle André Cazade mit Tischservice ab 21.00 Uhr!

Zum Menü

Kürbiscremesuppe mit Kastanien

Gebratene Gänseleber mit Äpfeln

Rippchen am Knochen, hausgemachte Pommes frites & Salat

Bûche pâtissière (Gebäckrolle)

Kaffee und Wein inbegriffen

Preis : 20?

Kindermenü (bis 12 Jahre)

Kürbiscremesuppe mit Kastanien

Hacksteak mit hausgemachten Pommes frites

Gebäckrolle (Bûche pâtissière)

Preis : 12?

Reservierung vor dem 05/12/2023 unter 0615578324 oder 0673867233 ?

Begrenzte Plätze

