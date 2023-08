Moules Frites Foyer Municipal Parleboscq, 2 septembre 2023, Parleboscq.

Parleboscq,Landes

Malgré la rentrée qui se profile, c’est bien un air estival qui règnera à Parleboscq où les gourmands dégusteront un repas Moules – Frites !

Au menu : Apéritif / Moules – Frites / Salade – Fromage / Dessert / Café / Vin rouge et Rosé.

Pensez à vous inscrire avant le 29 Août !.

2023-09-02 fin : 2023-09-02 . EUR.

Foyer Municipal

Parleboscq 40310 Landes Nouvelle-Aquitaine



Despite the back-to-school weather, Parleboscq will be enjoying a summery atmosphere as gourmets savor a Moules – Frites meal!

Menu: Aperitif / Mussels – French fries / Salad – Cheese / Dessert / Coffee / Red and Rosé wine.

Register before August 29!

A pesar de la vuelta al cole, Parleboscq disfrutará de un ambiente veraniego mientras los gourmets saborean una comida a base de mejillones y patatas fritas

En el menú: Aperitivo / Mejillones y patatas fritas / Ensalada – Queso / Postre / Café / Vino tinto y rosado.

No olvide inscribirse antes del 29 de agosto

Trotz des bevorstehenden Schuljahres herrscht in Parleboscq ein sommerliches Flair, und Feinschmecker können sich auf ein Essen mit Muscheln und Pommes frites freuen!

Menü: Aperitif / Miesmuscheln mit Pommes frites / Salat – Käse / Dessert / Kaffee / Rot- und Roséwein.

Denken Sie daran, sich vor dem 29. August anzumelden!

Mise à jour le 2023-08-19 par OT Landes d’Armagnac