Concert de Jazz – Gaspard Berton quartet Foyer municipal Onesse-Laharie, 22 juillet 2023, Onesse-Laharie.

Onesse-Laharie,Landes

» 4 musiciens rencontrés au centre des Musiques Didier Lockwood pour un tableau touchant et singulier aux multiples facettes.

Standarts intemporels avec des compositions contemporaines.

Piano Gaspard Berton – Voix Malou Oheix – Basse électrique Ludovic Prieur – batterie Léo Tochon »

Foyer municipal

Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine



« 4 musicians met at the Centre des Musiques Didier Lockwood for a touching and singular multi-faceted performance.

Timeless standards with contemporary compositions.

Piano Gaspard Berton – Vocals Malou Oheix – Electric bass Ludovic Prieur – Drums Léo Tochon »

« 4 músicos se reunieron en el Centro de Música Didier Lockwood para una conmovedora y singular actuación polifacética.

Estándares intemporales con composiciones contemporáneas.

Piano Gaspard Berton – Voz Malou Oheix – Bajo eléctrico Ludovic Prieur – Batería Léo Tochon »

« 4 Musiker, die sich im Centre des Musiques Didier Lockwood trafen, für ein berührendes und einzigartiges Bild mit vielen Facetten.

Zeitlose Standarts mit zeitgenössischen Kompositionen.

Piano Gaspard Berton – Stimme Malou Oheix – E-Bass Ludovic Prieur – Schlagzeug Léo Tochon »

