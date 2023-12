Thé dansant par le Lion’s Club Foyer Municipal Montpon-Ménestérol, 1 décembre 2023, Montpon-Ménestérol.

Montpon-Ménestérol,Dordogne

Thé dansant organisé par le Lion’s Club avec l’orchestre Génération musette – 05 53 82 23 77.

Foyer Municipal rue Henri Laborde

Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Tea dance organized by the Lion’s Club with the Génération musette orchestra – 05 53 82 23 77

Baile del té organizado por el Club de Leones con la banda Génération musette – 05 53 82 23 77

Tanztee organisiert vom Lion’s Club mit dem Orchester Génération musette – 05 53 82 23 77

