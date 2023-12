11Bouge fait danser à Montlaur Foyer municipal, Montlaur (11), 23 mars 2024 18:00, .

11Bouge fait danser à Montlaur Samedi 23 mars 2024, 19h00 Foyer municipal, Montlaur (11)

11Bouge et l’Abribus proposent une soirée décoiffante où il sera difficile de rester sur les chaises…

Il y en aura pour s’assoir manger, boire un coup, se reposer et écouter si vous préférez. Mais ça va bouger, debout ou assis !

La BÈSTIA & la BÈSTIA Balèti Oc pour commencer

C’est la rencontre de Maud Séguier (Barrut, Camille en Bal) et de Joachim Montbord (La Man Encantada, La Base Duo) La Bèstia & la Bèstia vous proposent un balèti envoûtant chanté à deux voix qui relie l’Atlantique et la Méditerranée, avec un répertoire influencé par les musiques traditionnelles de divers horizons, mais aussi par les musiques actuelles.

(En français ça veut dire « la bête et la bête » et ça se prononce «La bÈstio et la bÈstio »)*RADIO TUTTI EXTRABAL Bal du monde pour embarquer hors frontières !Nourri de la transe des tarentelles italiennes, du tourbillon des musiques de Galice, Radio Tutti orchestre un extra bal échevelé, feu d’artifice électro éclaboussant l’Europe du sud et l’Afrique. Machine à danser infernale, ce « balèti » contemporain saute de la cumbia au hip-hop, de l’accordéon aux synthés, enchaine les danses folk de Sicile, le mambo, le twist et des sambas sud-américaines, et bien sûr, reines de la danse, des tarentelles passionnées et effrénées.

19 h Repas proposé par l’Abribus [10€ menu / 6€ plat]Réservation repas : 06 72 37 08 30 / abribus.montlaur@gmail.com

Buvette toute la soirée.

Soirée hors repas : 8€ / 5€ (adhérents) / 2€ (ActiCity)

Foyer municipal, Montlaur (11) Route du Pont-Neuf

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-23T19:00:00+01:00 – 2024-03-23T23:00:00+01:00

