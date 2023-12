Réveillon dansant Foyer municipal Madiran, 31 décembre 2023, Madiran.

Madiran Hautes-Pyrénées

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 20:00:00

fin : 2023-12-31

Venez passez un réveillon dansant avec repas et animation musicale « System D » en partenariat avec Plaimont.

Au menu:

* Velouté de potimarron ;

*Duo de foie gras mi-cuit et figues ;

*Noix de St-Jacques lardées sur fondue de poireaux, crème de piment d’Espelette ;

*Faux filet de veau mariné aux cèpes / écrasé de pommes de terre à la truffe d’été et fondant de champignons, insert au boursin ;

*Salade et fromage fermier

*Lingot croustillant trois chocolats, coulis caramel beurre salé.

*Vins Madiran & Pacherenc du Vic-Bilh ;

*Café, champagne, digestif ;

*Soupe à l’oignon ;

Repas enfant :

*Velouté de potimarron ;

*Chausson pizza

*Aiguillette de poulet

*Ecrasé de pommes de terre

*Chou pop-corn

Repas préparé par Cédric Attonaty, traiteur

Réservation obligatoire..

EUR.

Foyer municipal MADIRAN

Madiran 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie



Mise à jour le 2023-12-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65