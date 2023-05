Stage Yoga à Léognan Foyer Municipal, 25 juin 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Stage de Yoga sous le thème « Le soleil dans le cœur aux portes de l’été » de 9h à 12h.

Il sera mené par Aurore et Andrée..

2023-06-25

Foyer Municipal Rue Louise Michel

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Yoga workshop under the theme « The sun in the heart at the gates of summer » from 9am to 12pm.

It will be led by Aurore and Andrée.

Taller de yoga sobre el tema « Sol en el corazón a las puertas del verano » de 9 a 12 h.

Estará dirigido por Aurore y Andrée.

Yogakurs unter dem Motto « Die Sonne im Herzen an den Pforten des Sommers » von 9.00 bis 12.00 Uhr.

Der Kurs wird von Aurore und Andrée geleitet.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Montesquieu