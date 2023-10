Théâtre : Burlingue Foyer municipal Landiras, 24 novembre 2023, Landiras.

Landiras,Gironde

Deux employées modèles, collègues depuis des années astreintes à des tâches simples et répétitives, entrent en conflit pour une gomme que l’une possède et dont l’autre a besoin . Ce conflit absurde, comme la plupart des désaccords, symbole de toutes les luttes de pouvoir, dégénère au point de devenir un affrontement terrible, féroce, sans concessions, inexorable..

2023-11-24 fin : 2023-11-24 . EUR.

Foyer municipal Rue André Dubourg

Landiras 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Two model employees, colleagues for years and years with simple, repetitive tasks, come into conflict over an eraser that one possesses and the other needs. This absurd conflict, like most disagreements and a symbol of all power struggles, degenerates into a terrible, ferocious, uncompromising and inexorable confrontation.

Dos empleados modelo, colegas desde hace años que deben realizar tareas simples y repetitivas, entran en conflicto por una goma de borrar que uno posee y el otro necesita. Este conflicto absurdo, como la mayoría de los desacuerdos y símbolo de todas las luchas de poder, degenera en un enfrentamiento terrible, feroz, sin concesiones e inexorable.

Zwei vorbildliche Angestellte, die seit Jahren als Kolleginnen einfache, sich wiederholende Aufgaben erledigen, geraten in einen Konflikt um einen Radiergummi, den die eine besitzt und die andere braucht. Dieser absurde Konflikt, der wie die meisten Meinungsverschiedenheiten ein Symbol für alle Machtkämpfe ist, eskaliert zu einer schrecklichen, wilden, kompromisslosen und unerbittlichen Konfrontation.

Mise à jour le 2023-10-20 par OT Cadillac-Podensac