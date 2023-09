Sanglier à la broche Foyer Municipal Lagrange, 30 septembre 2023, Lagrange.

Lagrange,Landes

Les chasseurs de Lagrange vous invitent à venir partager un sanglier à la broche.

Au menu : Crudités-Charcuterie / Sanglier à la broche et haricots / Coupe de glace / Vin rouge, rosé / Café / Armagnac.

Inscription jusqu’au 28 Septembre.

2023-09-30 fin : 2023-09-30 . EUR.

Foyer Municipal

Lagrange 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Lagrange hunters invite you to share a boar on the spit.

On the menu: Crudités-Charcuterie / Boar on the spit and beans / Glass of ice cream / Red or rosé wine / Coffee / Armagnac.

Registration until September 28

Los cazadores de Lagrange le invitan a compartir un jabalí al espetón.

En el menú: Verduras y embutidos / Jabalí al espeto con judías / Helado / Vino tinto o rosado / Café / Armagnac.

Inscripciones hasta el 28 de septiembre

Die Jäger von Lagrange laden Sie ein, gemeinsam ein Wildschwein am Spieß zu genießen.

Zum Menü gehören: Rohkost-Wurst / Wildschwein am Spieß mit Bohnen / Eisbecher / Rotwein, Roséwein / Kaffee / Armagnac.

Anmeldung bis zum 28. September

Mise à jour le 2023-09-20 par OT Landes d’Armagnac