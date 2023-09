Sing to the future : à la recherche des chanteurs perdus Foyer Municipal Habas, 23 septembre 2023, Habas.

Habas,Landes

L’Association « La Voie d’un Ange » présente son spectacle de chant et de variété des années 80 à nos jours : Sing to the future, le samedi 23 septembre à 20H00 au foyer municipal de Habas..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Foyer Municipal

Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine



The Association « La Voie d’un Ange » presents its singing and variety show from the 80s to the present day: Sing to the future, on Saturday September 23 at 8:00 pm at the Habas foyer municipal.

La Asociación « La Voie d’un Ange » presenta su espectáculo de canto y variedades de los años 80 a la actualidad: Canta al futuro, el sábado 23 de septiembre a las 20.00 horas en el vestíbulo de Habas.

Der Verein « La Voie d’un Ange » präsentiert seine Gesangs- und Varieté-Show von den 80er Jahren bis heute: Sing to the future am Samstag, den 23. September um 20 Uhr im Gemeindehaus von Habas.

