Atelier théâtre et musique autour du spectacle Le Journal d'un fou d'après Gogol
Jeudi 24 août, 15h00
Foyer municipal du Bourget
Le Bourget
Entrée Libre

Atelier théâtre et musique Autour du spectacle Le Journal d'un fou d'après Gogol, mise en scène Helga Fraunholz, dans le cadre de la manifestation « Eté culturel 2023 »
Production PARALLEL THEATRE

Avec le soutien de la Direction régionale des Affaires culturelles d’Ile-de-France – Ministère de la Culture Les ateliers de pratique artistique organisés en amont des représentations du spectacle Le Journal d’un fou d’après Gogol permettront une première rencontre entre les artistes et le public. Pascal Vuillemot, comédien, proposera un atelier axé sur la construction d’un personnage imaginaire à l’image du héros du Journal d’un fou qui finira par croire qu’il est le roi d’Espagne. Vladimir Kudryavtsev, compositeur et contrebassiste, et Valentina Manysheva, violoniste, travailleront avec les particpants de l’atelier sur la création de sons et de rythmes inspirés de la musique originale du spectacle Le Journal d’un fou.

Les ateliers s’adressent aux personnes de tout âge y compris aux enfants (durée 2h, max.15 partcipants).

Foyer municipal du Bourget
1 rue Pierre Curie
93350 Bourget
Le Bourget
Seine-Saint-Denis
Île-de-France
06 21 76 89 58
paralleltheatre@orange.fr
https://parallelone.com

2023-08-24T15:00:00+02:00 – 2023-08-24T17:00:00+02:00

