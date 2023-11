Karaoke Foyer Municipal de Leognan Léognan, 1 décembre 2023, Léognan.

Léognan,Gironde

Karaoke ouvert à tous et Auberge Espagnole !

Merci d’amener son couvert.

Alors rendez-vous au Foyer Municipal de Leognan le 1er décembre à 22h30..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 . .

Foyer Municipal de Leognan

Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Karaoke open to all and Auberge Espagnole!

Please bring your own cutlery.

See you at Leognan’s Foyer Municipal on December 1 at 10.30pm.

¡Karaoke abierto a todos y Auberge Espagnole!

Se ruega traer cubiertos.

Nos vemos en el Foyer Municipal de Leognan el 1 de diciembre a las 22:30.

Karaoke für alle und Auberge Espagnole!

Bitte bringen Sie Ihr Gedeck mit.

Wir treffen uns also am 1. Dezember um 22:30 Uhr im Foyer Municipal in Leognan.

Mise à jour le 2023-11-16 par OT Montesquieu