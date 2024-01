« La contrebasse de ma grand-mère » – Conte Musical – & « Alfredo Buendia y los Picaflores » – Concert Afro-Cubain- Foyer municipal Cuxac-Cabardès, vendredi 15 mars 2024.

« La contrebasse de ma grand-mère » – Conte Musical – & « Alfredo Buendia y los Picaflores » – Concert Afro-Cubain- Une soirée, deux évènements. Un conte en musique avec la compagnie Alatoul à 18h30 et un concert avec Alfredo Buendia y los Picaflores à 21h Vendredi 15 mars, 18h30, 21h00 Foyer municipal

Début : 2024-03-15T18:30:00+01:00 – 2024-03-15T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T21:00:00+01:00 – 2024-03-15T23:00:00+01:00

18h30 : LA CONTREBASSE DE MA GRAND-MERE

Basée sur des faits réels, l’histoire raconte l’enfance d’une grand-mère. Une période où tous les enfants de son âge ont connu la seconde guerre mondiale. L’histoire se déroule entre 1939 et 1945 et nous allons voir cette guerre avec les yeux de l’enfant qu’était la grand-mère. Malgré le conflit c’est avec beaucoup d’humour et de joie de vivre qu’elle va rencontrer d’illustres personnages, vivre de nombreuses aventures, tout ça en musique Jazz swing rythmée au son d’une contrebasse. Elle va permettre à notre héroïne de se sortir de situations rocambolesques, de découvrir le Monde et surtout d’être un soutien inconditionnel dans l’époque sombre qu’est la seconde guerre mondiale.

20h : ON SOUPE !

21h : ALFREDO BUENDIA Y LOS PICAFLORES

Avec Alfredo Buendia y Los Picaflores, on crie, on chante, on entre en transe… Des rythmes afro-cubains qui emportent dans la joie et font danser sur la tête, vibrer sur les chants. Sept musiciens survitaminés à la bonne humeur contagieuse. Des cuivres incisifs et des percussions endiablées pour une ambiance de folie. Et les énergies subtiles du mambo permettant de trouver amour et allégresse, argent, bonheur et santé.

Une recette sans faille pour un moment extatique.

Foyer municipal 1 place antoine Courrière Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie