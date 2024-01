Laissez parler les petits papiers Foyer municipal Cuxac-Cabardès, samedi 20 janvier 2024.

Laissez parler les petits papiers Un spectacle d’improvisation par la Compagnie Moustache Samedi 20 janvier, 18h30 Foyer municipal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T18:30:00+01:00 – 2024-01-20T19:30:00+01:00

Fin : 2024-01-20T18:30:00+01:00 – 2024-01-20T19:30:00+01:00

Laissez parler les petits papiers est un spectacle d’improvisation

Dans une atmosphère de petite guinguette, quatre comédiens évoluent et improvisent autour d’une “carriole”, seul élément de décor et source de lumière et de son.

Le public mène la barque avant le début du spectacle en notant sur des petits papiers les thématiques à partir desquelles les comédiens devront improviser.

Au cours de la représentation, des contraintes pourront être imposées aux acteurs et serviront de guide à leurs improvisations.

La mise en scène et les ambiances seront créées sur scène par les improvisateurs eux-même au cours du spectacle à partir de l’installation de la “carriole” et en fonction du ton de la saynète.

Foyer municipal 1 place antoine Courrière Cuxac-Cabardès 11390 Aude Occitanie