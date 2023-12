SANTÉ – Le 27 décembre, donnez votre sang ! Foyer municipal Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville SANTÉ – Le 27 décembre, donnez votre sang ! Foyer municipal Aucamville, 27 décembre 2023, Aucamville. SANTÉ – Le 27 décembre, donnez votre sang ! Mercredi 27 décembre, 14h00 Foyer municipal Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Mercredi 27 décembre, 14h00 à 19h00

Appel à la mobilisation à l'approche des fêtes ! Il est important de le rappeler chaque année : le mois de décembre est une période moins propice aux dons de sang. En raison de la préparation des festivités de fin d'année et de la propagation des virus hivernaux, l'établissement constate une baisse des dons sur tout le territoire. En Occitanie, la situation des réserves de sang est particulièrement préoccupante et les perspectives pour le début de l'année, inquiétantes. Il est donc crucial de mobiliser chacun et chacune pour préparer la période des fêtes de fin d'année et relever le défi des 1000 dons par jour ! Rendez-vous le 27 décembre à l'espace Joséphine Baker, de 14h à 19h. Privilégiez la prise de rdv sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l'application « Don de sang » pour votre prochain don.
Foyer municipal, 1 rue Jean Jaurès, Aucamville

