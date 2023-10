SANTÉ – Le 16 octobre, venez donner votre sang à l’espace Joséphine Baker ! Foyer municipal Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville SANTÉ – Le 16 octobre, venez donner votre sang à l’espace Joséphine Baker ! Foyer municipal Aucamville, 16 octobre 2023, Aucamville. SANTÉ – Le 16 octobre, venez donner votre sang à l’espace Joséphine Baker ! Lundi 16 octobre, 14h00 Foyer municipal Pendant la coupe du monde de rugby, transformez l’essai, donnez votre sang ! La Fédération Française de Rugby est devenue un partenaire majeur de l’EFS et participe à promouvoir le don de sang à travers le sport. Durant la Coupe du Monde de Rugby, les donneurs sont incités à se rendre en collecte afin de soutenir le XV de France en partageant des valeurs communes à celles du rugby : solidarité, générosité et engagement. Alors tous derrière les Bleus, tous derrière le don de sang ! Rendez-vous le 16 octobre à l’espace Joséphine Baker, de 14h à 19h. Privilégiez la prise de rdv sur dondesang.efs.sante.fr ou sur l’application « Don de sang » pour votre prochain don. Plus d’informations Foyer municipal 1 rue Jean Jaurès Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

