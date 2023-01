Bal à Montlaur Foyer, Montlaur (11)

Bal à Montlaur Foyer, Montlaur (11), 23 septembre 2023, . Bal à Montlaur Samedi 23 septembre, 20h30 Foyer, Montlaur (11)

à venir

avec le choix est en cours Foyer, Montlaur (11) 4, Route du Pont Neuf Foyer, 11220 Montlaur, France [{« link »: « mailto:montlaurdansestrad@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/40644 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Nous avons la date et la salle. C’est le bal d’automne ! Le choix des musiciens est en cours ! Plusieurs pistes à finaliser… Donc, patience… dès que ça se précise tout sera mis ici bien entendu ! L’Abribus montlaurdansestrad@gmail.com source : événement Bal à Montlaur publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T20:30:00+02:00

2023-09-24T00:30:00+02:00

Détails Autres Lieu Foyer, Montlaur (11) Adresse 4, Route du Pont Neuf Foyer, 11220 Montlaur, France Age maximum 110 lieuville Foyer, Montlaur (11)

Foyer, Montlaur (11) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//