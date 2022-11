Bal électro Foyer, Montlaur (11)

Bal électro Foyer, Montlaur (11), 25 mars 2023, . Bal électro Samedi 25 mars 2023, 20h30 Foyer, Montlaur (11)

avec Guilhem Desq et Le Mange Bal Foyer, Montlaur (11) 4, Route du Pont Neuf Foyer, 11220 Montlaur, France [{« link »: « https://www.guilhemdesq.com/fr/ »}, {« link »: « https://lemangebal.jimdofree.com/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39755 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 19 h REPAS proposé par l’Abribus Menu 10 € 20 h 30 SOIRÉE CONCERT/BAL 1re partie Guilhem Desq 2e partie Le Mange Bal PAF 8 € / Adhérents Abribus – 11Bouge 5 € / ActiCity 1 € Une soirée en partenariat qui mêle musique électro et danses trad/folk ! Renseignements / Inscriptions (repas) abribus.montlaur@gmail.com06 72 37 08 30 source : événement Bal électro publié sur AgendaTrad

2023-03-25T20:30:00+01:00

2023-03-26T00:30:00+01:00

