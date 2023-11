BOURSE AUX JOUETS Foyer Lucien Woll Moutiers Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Moûtiers BOURSE AUX JOUETS Foyer Lucien Woll Moutiers, 5 novembre 2023, Moutiers. Moutiers,Meurthe-et-Moselle Vente de jouets

Emplacement gratuit

Inscription au 06.16.91.72.32. Tout public

Dimanche 2023-11-05 13:30:00 fin : 2023-11-05 17:30:00. 0 EUR.

Foyer Lucien Woll rue Eugène Jungblut

Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Toys for sale

Free space

To register, call 06.16.91.72.32 Juguetes en venta

Espacio libre

Registro en 06.16.91.72.32 Verkauf von Spielzeug

Platz ist kostenlos

