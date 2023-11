VIDE DRESSING ET PUÉRICULTURE Foyer Lucien Woll Moutiers, 4 novembre 2023, Moutiers.

Moutiers,Meurthe-et-Moselle

Emplacement gratuit

Mise à disposition de tables

Prévoir vos portants

Viennoiseries et boissons en vente sur place. Tout public

Samedi 2023-11-04 13:30:00 fin : 2023-11-04 17:30:00. 0 EUR.

Foyer Lucien Woll Rue Eugène Jungblut

Moutiers 54660 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Free pitch

Tables available

Bring your own racks

Viennese pastries and drinks for sale on site

Campo libre

Mesas disponibles

Traiga sus propios percheros

Venta de bollería y bebidas in situ

Kostenloser Stellplatz

Bereitstellung von Tischen

Stellen Sie Ihre Kleiderständer bereit

Viennoiserie und Getränke vor Ort erhältlich

Mise à jour le 2023-10-31 par MILTOL